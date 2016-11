Donaueschingen Trost und Hoffnung auf Erlösung

Zwei bekannte Solisten treten auf

Als Solisten treten zwei in Donaueschingen wohlbekannte Künstler auf: die Sopranistin Lisa-Maria Samardzic und den ehemaligen Kantor an der Christuskirche, Bariton Steffen Balbach, mit dem es am kommenden Sonntag ein frohes Wiedersehen in Donaueschingen geben wird.

Musikhochschule Trossingen vertreten

Den Orchesterpart bestreiten Instrumentalisten der Musikhochschule Trossingen, die Gesamtleitung hat Vera Klaiber.

Konzertkarten gibt es im Vorverkauf im evangelischen Pfarramt, Max-Egon-Straße 21 a: Mittwoch und Freitag, 9 bis 12 Uhr, Donnerstag 14 bis 17 Uhr, Telefonnummer 0771/92 94 44 10, und bei Morys Hofbuchhandlung sowie an der Abendkasse.