Donaueschingen Trödelmarkt inder Donauhalle

Teilnehmer auch aus dem Städtedreieck

Ob nützliche Gebrauchsgegenstände oder alte Raritäten und Schätze – verkauft wird alles, was das Trödlerherz begehrt. Erstmals ist die Teilnahme am Flohmarkt Interessenten aus dem Städtedreieck möglich. Anmeldungen sind ab Samstag, 10. September, ab 10 Uhr in der Tourist-Information möglich.

Interessenten müssen sich persönlich anmelden und die Standgebühr von zehn Euro je Tisch bezahlen. Je Teilnehmer werden zwei Tische vergeben. Telefonische Anmeldungen sind nicht möglich. Gewerbliche Anbieter werden nicht zugelassen.