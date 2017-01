Donaueschingen Trio Wanderer spielt mit empfindsamen Stil

Das Trio Wanderer, das sich seinen Namen als Huldigung an Franz Schubert und die deutsche Romantik mit dem Leitmotiv des "wandernden Reisenden" gewählt hat, wurde im Jahr 1987 gegründet, und es startete 1988 mit dem Gewinn des ARD Wettbewerbs und 1990 des Fischoff Chamber Music Competition in den USA eine internationale Karriere. Mit seinem außerordentlich empfindsamen Stil, dem fast telepathischen Verstehen untereinander und technischer Perfektion zählt das Ensemble seit nunmehr fast drei Jahrzehnten zu den führenden Klaviertrios weltweit.

Das Trio trat in den bedeutendsten Musikzentren wie der Berliner und Kölner Philharmonie, dem Konzerthaus Berlin, der Hamburger Laiezhalle, dem Concertgebouw Amsterdam oder der Wigmore Hall London auf und beehrt nun Donaueschingen mit ihrem Gastspiel.

