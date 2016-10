Oberbürgermeister Erik Pauly (von links) hat Alexander Kaiser, Philipp Bürk und Lukas Werb verabschiedet. Die drei Abiturienten vom Fürstenberg-Gymnasium brechen zu ihrer Innovationswalz auf, bei der sie das Lernen mit virtuellen Realitäten hinaus in die Welt tragen ­wollen und auch gleichzeitig eine Diskussion über die Möglichkeiten für die künftige Bildungspolitik anstoßen wollen. Erstes Ziel wird Frankfurt sein, wo die Drei ihr Projekt auf der Buchmesse vorstellen werden. Dort werden sich auch wieder Schulleiter Mario Mosbacher und Martin Zimmermann, Geschäftsführer des St. Georgener Unternehmens Imsimity, treffen. Die Reise wird die Drei quer durch Europa und auch in die USA führen. Ende Februar 2017 werden Alexander Kaiser, Philipp Bürk und Lukas Werb dann wieder zurück in Donaueschingen sein und dann an ihrer Schule über ihre Erfahrungen berichten. Foto: Jakober