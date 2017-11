Donaueschingen Trauer um früheren Gemeinderat

Fußball, Narretei und der Gesang waren seine Steckenpferde. Entsprechende Ehrungen waren für seinen Einsatz obligatorisch. Geprägt hat der Familienvater zweier Kinder aber die Entwicklung des Fußballvereins.

Schon als Spielführer übernahm er Verantwortung, rückte schnell in den Vorstand auf und wurde 1976 Vorsitzender. Unter seiner Ägide wurde umgehend das Vereinsheim gebaut und um einen Gaststättenraum 1980 erweitert sowie ein zweites Fußballfeld angelegt. Er holte einst auch Gerold Bächle als Trainer nach Pfohren, mit dem man umgehend erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga aufstieg.

Der Rückzug aus dem Fußballgeschäft wurde zum Beginn seiner kommunalpolitischen Karriere. Er wurde in den Ortschafts- und Gemeinderat gewählt. Als Vereinsmensch lag ihm hier die Unterstützung des Ehrenamts am Herzen, ebenso war er ein Verfechter der unechten Teilortswahl, um die Positionen der Stadtteile stark zu halten. Nach dem Verzicht auf eine Wiederwahl 2009 erhielt er vom damaligen OB Thorsten Frei den Wappenring der Stadt für 20 Jahre Mitgliedschaft in Gemeinderat und Ortschaftsrat überreicht.