Donaueschingen Tradition wird bei einem guten Tropfen bekräftigt

So begrüßte er neben dem Hausherrn, Oberstleutnant Wolf Otto und Bürgermeister Bernhard Kaiser auch den Leiter des Fürstenberg-Gymnasiums, Mario Mosbacher. Gerade mit dem Gymnasium wurden in der letzten Zeit etliche gemeinsame Projekte gestartet, aus der Erkenntnis heraus, dass heute für junge Menschen die deutsch-französische Freundschaft und die Europaidee wieder attraktiv und erstrebenswert gemacht werden müssten.

"An der Freundschaft muss man arbeiten", so Franz Mayer. Für ihn sei es weiterhin eine große und unverzichtbare Aufgabe, an der Idee Europa zu arbeiten und das Bewusstsein dafür zu schärfen, welch positive Errungenschaften Europa für jeden Einzelnen gebracht habe. Mayer kündigte an, dass im kommenden Jahr eine interessante Ausstellung über Europa in der Stadt präsentiert werde.

Bürgermeister Bernhard Kaiser sah man bei seinem Grußwort an, wie sehr er sich darüber freute, dass die DFG weiterhin erfolgreich die guten Beziehungen zu den französischen Freunden pflege und die Erinnerung an das 110. Infanterie Regiment wach halte. Im Schnelldurchgang ging er auf die gegenwärtigen gewaltigen Aufgaben der Stadt ein, etwa die Umgestaltung des Kasernengeländes, den Neubau der Realschule, die Aufwertung des öffentlichen Nahverkehrs mit der Elektrifizierung der Bahn Donaueschingen–Neustadt oder den Ausbau des Glasfasernetzes.