Donaueschingen Tierheim soll im Juli 2018 bezugsfertig sein

Nur zwei Beispiele für die unbefriedigende Situation am aktuellen Standort: Wenn zurzeit der Tierarzt kommt, dann muss er seine Patienten auf einem Tisch im Flur behandeln, im Neubau wird er ein eigenes kleines Zimmer haben. Und bislang sind die Räume für Hunde nur durch Gitter getrennt. Wenn da ein Hund zu bellen beginnt, dann fangen damit auch seine Artgenossen an. Das sorgt für unnötigen Stress. Dazu wird es am neuen Standort nicht mehr kommen.