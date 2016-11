Donaueschingen Thorsten Frei spart nicht mit Lob

Donaueschingen-Hubertshofen. Eine besondere Überraschung hatte der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei für den CDU-Ortsverband Hubertshofen im Gepäck. Er überreichte den Geehrten jeweils einen Gutschein für eine viertägige Reise nach Berlin mit Begleitperson und auch für den immer aktiven Vorsitzenden Andreas Willmann, der sich laut Frei selbst gern einmal vergesse.

Ernst Matt ist bereits seit 1985 tätig

Geehrt wurden drei Gründungsmitglieder: Ernst Matt war schon von der Gründung am 1. Juni 1985 bis zum Jahre 2004 als Vorsitzender tätig. Von 1979 bis 1989 war er auch Ortsvorsteher in Hubertshofen. Ein hohes Maß an Diskussionsfreude ist bis heute bei ihm vorzufinden.