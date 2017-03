Donaueschingen Theater AG träumt von Sommernacht

Den Mittelpunkt des komödiantischen, teilweise tragischen Spiels bildet indes die Handlung um die zwei Liebespaare, in der die Verwicklungen und Missverständnisse kein Ende nehmen wollen.

Trotz des Happy-Ends sind die tragischen Momente absoluter Teil der Komödie. Hier ist in erster Linie Sonja Dinkelaker als Hermia herauszuheben, die in ihrer Liebe und Hingabe, aber auch in ihrer Verzweiflung, gesteigert bis zum Hass, die Zuschauer in ihren Bann zieht. Ihr zur Seite stehen aber auch sehr überzeugend Felicitas Reiner (Helena), Adrian Schrag (Lysander) und Nicolas Kleiser (Demetrius). Nicht zu vergessen ist Hermias Vater Egeus (Rayen Ayan), der mit der versuchten Zwangsheirat doch nur Gutes bezwecken will.

Die Welt der Handwerker um Peter Squenz (Milena Beha) und Zettel (Clara Franke), die auf fast absurde Art und Weise die Geschichte um Pyramus und Thisbe zum Besten gibt, kommentiert oder karikiert die gar nicht so heile bürgerliche Welt. Groß war der Beifall des Premierenpublikums. Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 11., Mittwoch, 15., Freitag, 17., und Samstag, 18. März, jeweils um 19.30 Uhr; am Sonntag, 12. März, um 15 Uhr.

Theseus: Frederik Scheib, Hippolyta: Johanna Kleiser, Egeus: Rayen Ayari, Lysander: Adrian Schrag, Demetrius: Nikolas Kleiser, Philostrates/Tom Schnauz: Robin Marini, Hermia: Sonja Dinkelaker, Helena: Felicitas Reiner, Peter Squenz: Milena Beha, Niklas Zettel: Clara Franke, Frank Flaut: Lisa Nann, Matz Schlucker: Nina Happle, Schnock: Joycie Käfer, Oberon: Nils Kuttruf, Titania: Miriam Kayakoparan, Puck: Julian Schubert, Elfen: Lisa Leber, Vanessa Rakowski, Lara Hildenbrand, Anastasia Vasiuk. Regie: Julia Schmitt und Klaus Tegtmeier. Soufflage: Aaron Katzenmayer. Maske: die Schauspieler.

Bühne/Licht: Jan Andre, Ismail Davunoglu, Johannes Deutsch, Philipp Engesser, Judith Erhardt, Julius Graf, Alexander Heinemann, Moritz Hennig, Tobias Karl, Nicolas Kleiser, Lars Kupp, Kristian Reichstein, Christian Weidner, Peter Winkler. Video: Christof Rademacher. Tanz-Coach: Carmen Saile. Plakat: Franz Ackermann.