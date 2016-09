Donaueschingen Teurer Tierschutz

Es ist wieder einmal einer der Fälle, die den Unterschied zwischen Theorie und Praxis zeigen. In der Theorie heißt es: "Draufhalten solange das Tier niedriger als die Motorhaube ist." In der Praxis sind es aber wohl die Wenigsten, die sich an diese Faustregel halten. Der Tierschützerinstinkt wird vermutlich immer stärker sein als die Vernunft, solange das Tier keine Gefahr für den Fahrer darstellt. Soll heißen: Solange Hund, Katze, Eichhörnchen vor das Auto laufen, ist die erste Intension wohl eher Bremsen und Ausweichen, als das Tier zu überfahren. Und wenn kein Gegenverkehr ist, ist das Erkennen einer Gefahr möglicherweise auch schwieriger.

So war es vielleicht auch bei dem jungen Unfallfahrer. Geholfen hat es allein der Katze. Der junge Mann verletzte sich an der Hand, sein Auto ist beschädigt, ein weiteres demoliert und ein möglicher Schaden an der Fassade des Hauses muss laut Polizei noch geprüft werden. Diese Art von Tierschutz hat der 21-Jährige jedenfalls teuer bezahlt.