Der Tennisclub Blau-Weiss Donaueschingen installiert in seinem Clubheim bei der Anlage im Schlosspark gegenüber dem Freibad einen alarmgesicherten Defibrillator. "Er ist natürlich nicht nur für Tennismitglieder und Spieler gedacht, sondern ist für jedermann zugänglich, wenn in der Nähe ein Notfall ist", betont der Vorsitzende Arno Göpfert. "Wir investieren für das Gerät einen vierstelligen Betrag, der allerdings gut angelegt ist." Die Platzwarte Manfred Weiland und Markus Schneider (von links) sowie Arno Göpfert und Clubhauspächter Leo Celestino werden von Medizinproduktberater Christian Sauter (Dritter von links) als Ersthelfer und Multiplikatoren eingewiesen. In der Wintersaison wird das Gerät in der Tennishalle installiert. Foto: J. Müller