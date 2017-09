Nicht nur auf dem Konversionsareal, sondern auch in der Siedlung steht ein markantes Gebäude zum Verkauf. Der große Zweckbau an der Adolf-Kolping-Straße, in dem einst die Strippen für die Leitungs- und Vermittlungstechnik zusammenliefen und in dem heute die Baubezirksleitung der Telekom sitzt, sucht weiter nach einem Käufer. Seit Monaten hängen die Verkaufsbanner. Die Telekom, die zur Miete bleiben möchte, will 2,75 Millionen Euro für das Betriebsgebäude und ein Mehrfamilienhaus, das sich direkt unterhalb an der Eichendorffstraße befindet, erlösen. Das 1966 erbaute und 1998 sanierte Gebäude verfügt über eine Gesamtmietfläche von 6000 Quadratmeter, die in neun Einheiten aufgeteilt werden kann. Foto: Vollmer