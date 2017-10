Donaueschingen Team ist eingetroffen

Donaueschingen. Die Vorbereitungen beginnen: Das "Up with People"-Vorbereitungsteam ist mittlerweile in Donaueschingen angekommen. Bereits gestern traf Maria Jose aus Mexiko am Donaueschinger Bahnhof ein und wurde von ihrer Gastmutter Silke Altenburger in Empfang genommen. Altenburger hat vor Jahren selbst bei "Up with People" mitgemacht und war so begeistert, dass sie das Team in ihre Heimatstadt geholt hat.