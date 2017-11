Vor dem Bürgerhaus Uffheim in Aufen können sich Ortsansässige und Gäste nun über Tagesaktuelles und Historisches informieren. Ein neuer dreiseitiger Aufsteller liefert Einblicke in die Ortschronik, Impressionen von Besonderheiten Aufens und in Kombination mit einem Ortsplan nicht zuletzt auch einen touristischen Mehrwert. Darüber freuen sich (von links) Christoph Meyer (Förderverein), Gerhard Vetter (Sparkasse) und Andreas Haller (Amt für Tourismus und Marketing). Umgesetzt wurde die Tafel nach Abstimmung mit dem Ortschronisten Leander Binder, dem Förderverein Aufen sowie dem Tourismus- und Bauamtamt. Die grafische Gestaltung hat Holger von Briel übernommen. Die Finanzierung ermöglichte die Sparkasse. Foto: Stadtverwaltung