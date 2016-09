Donaueschingen "Super gute Gesellenstücke entstanden"

Es sind, so betonen Obermeister Gerhard Jordan von der Schreiner-Innung Schwarzwald-Baar und Gerhard Heizmann, der Obermeister der Zimmerer-Innung, "zum Teil supergute Gesellenstücke entstanden", die man vorzeigen kann: Wunderbar geschreinerte Möbel oder technisch ausgefeilte Modelle von Dachkonstruktionen aus dem Zimmerer-Beruf.

Hausherr Bernhard Stiefel, ein waschechter Schwarzwälder, und stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Schwarzwald-Baar, zeigte sich denn auch begeistert von den Arbeiten. Sie zeigten "voller Stolz die hohe Qualität dieser hochwertigen Stücke, die während der Ausbildung entstanden sind." Die Sparkasse wolle die Plattform bieten, auf der sich die Werke präsentieren ließen.

Donaueschingens OB Erik Pauly, der auf kurzem Weg in die Schalterhalle geschneit war, lobt die tolle Ausstellung. Anders als die Schreibtisch-Arbeiter "sehen Sie am Abend, was Sie am Tag über geschaffen haben", lobt Pauly das Handwerk. Er hoffe darauf, dass die Ausstellung möglichst viele Besucher finde und junge Leute damit an einen handwerklichen Beruf herangeführt werden könnten. Gotthard Reiner, der Präsident der Handwerkskammer Konstanz, nennt die Ausstellung "ein buntes Schaufenster dieser Handwerkskunst" und freut sich darüber, dass sich rund 100 junge Leute im Bereich der Handwerkskammer Konstanz für den Schreinerberuf entschieden hätten, insgesamt 1000 junge Leute seien es, die einen Handwerksberuf erlernen wollen.