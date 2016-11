Dass die Landfrauen dem Allgemeinwohl etwas Gutes tun, zeigte sich am Wochenende in Sumpfohren. Zu ihrer Weihnachtsfeier luden sie alle Bürger ab 60 Jahren ein, um gemeinsam einen besinnlichen Nachmittag zu verbringen. Neben Gedichtsvorträgen und gemeinsamen Singen hatten die Damen auch Miriam Pfeifer und Ino Fleischmann aus Eschach eingeladen, die gemeinsam über ihre Arbeit als Entwicklungshelfer in Nicaragua berichteten und den Nachmittag so mitgestalteten. Auch Bürgermeister Michael Kollmeier war gekommen. Foto: Wieland