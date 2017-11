Donaueschingen Suche nach qualifiziertem Personal stellt sich für die Verwaltung nicht einfach dar

Sterbeurkunde und Friedhöfe

Angehörige und Bestatter hatten es in den vergangenen Wochen nicht leicht. Denn sowohl beim Ausstellen der Sterbeurkunde als auch bei den Beerdigungen soll sich die personelle Situation im Rathaus nach Auskunft Betroffener bemerkbar gemacht haben.

Bis zu zwei Wochen soll es gedauert haben, bis die Sterbeurkunden ausgestellt worden seien. Üblich sind wenige Tage. Sterbeurkunden werden in der Regel für das Nachlassgericht für den Antrag auf Erteilung eines Erbscheins benötigt sowie für Rentenanträge und andere Versicherungsleistungen. Für Angehörige – die eh schon in einer emotionalen Ausnahmesituation sind – eine zusätzliche Belastung. Gelegentlich entlud sich das Unverständnis auch bei den Bestattern. "Während der krankheitsbedingten Abwesenheit der Ganztagsstandesbeamtin war gewährleistet, dass die Todesbescheinigung bei Anzeige am gleichen Tag bestätigt wurde", sagt Beatrix Grüninger, Pressesprecherin des Rathauses. Eine Todesbescheinigung wird vom Arzt ausgestellt und muss vom Standesamt bestätigt werden. Erst dann kann das Bestattungsunternehmen die weiteren Schritte veranlassen. In der Regel wären darüber hinaus auch die Sterbeurkunden in der gleichen Woche ausgestellt worden. "Bei Unvollständigkeit der Unterlagen kann die Ausstellung der Sterbeurkunden im Einzelfall auch länger gedauert haben."

Kritik wird auch von Betroffenen geäußert, dass es aktuell nur einen Mitarbeiter gibt, der sich um alle zehn Friedhöfe der Stadt kümmern muss. Bei den Beerdigungen gelte: Wer zuerst angemeldet hat, der hat Vorrang. So soll es vorgekommen sein, dass Bestatter die Aufgaben, wie Aufschließen der Friedhofskapelle oder das Leuten der Glocke, selbst übernehmen mussten. "Grundsätzlich gibt es zwei feste Mitarbeiter auf dem Friedhof, den Verwalter und eine weitere Vollzeitkraft", so Grüninger. Im Sommer gebe es eine zusätzliche Saisonkraft in Vollzeit. "Unglücklicherweise haben auf August fast zeitgleich die Saisonkraft als auch die zweite feste Mitarbeiterin gekündigt." Die Saisonkraft wird ab Sommer. "Die feste Vollzeitkraft musste in der Tat zweimal ausgeschrieben werden." Mittlerweile konnte ein Nachfolger gefunden werden, der zum 1. Dezember anfängt.