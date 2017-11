Der Advent ist die Zeit der guten Taten und der Musik. Und in dieser Verbindung treten am Sonntag, 10. Dezember, 15 Uhr, die Baaremer Stubenhogger und ihre Gäste, die Ufezhofer Mundartsänger, auf. Der Erlös des Nachmittags fließt erneut dem Förderverein krebskranker Kinder in Freiburg zu, den die sechs Stubenhogger-Musikanten seit 2011 unterstützen. Neu ist der Konzertort. Spielte man in den vergangenen Jahren im Josefsheim in Wolterdingen, so wechselt man nun in den "Hirschen" nach Donaueschingen. Die Stubenhogger gibt es schon seit rund 25 Jahren. In neu formierter, kleinerer Formation treten die Musiker seit 2010 bei vielen Anlässen und Festen auf und stoßen mit ihrem volkstümlichen Repertoire auf große Beliebtheit. Ihre Musik und zum Schluss auch ein paar weihnachtlich geprägte Lieder werden sie an diesem Benefiznachmittag spielen. Für gute Stimmung werden zudem die Gäste aus Hubertshofen sorgen: Los d'Ufezhofer. Außerhalb des Heimatdorfs kennt man die fünf Mundartsänger vor allem durch ihre gefeierten Auftritte beim Gaudimusikabend an Fastnacht oder bei der Finanzsitzung des Frohsinn. Da der Zulauf zuletzt mit jeweils über 100 Besuchern groß war und die Zahl der Plätze begrenzt ist, bittet Hirschen-Wirt Uli Früh um Reservierung unter Telefon 0771/8 98 55 80. Der Eintritt ist frei. Foto: privat