Donaueschingen Streifzug durch Kammermusik

Donaueschingen. Das Kammerkonzert zum 150. Todestag des Komponisten Johann Wenzel Kalliwoda bot am Samstag im Strawinsky-Saal Werke des einstigen FF-Hofkapellmeisters. Zu hören waren Klaviermusik, Kunstlieder für Tenor mit Begleitung in unterschiedlicher Besetzung sowie ein Streichquartett – Stücke, die alle in den Jahren zwischen 1834 und 1846 und damit in den Zeiten der Frühromantik entstanden sind.