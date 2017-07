Donaueschingen-Wolterdingen. Am 31. Juli beginnen größere Sanierungsarbeiten am Fahrbahnbelag an einem Teil der Ortsdurchfahrt von Wolterdingen. Betroffen ist die Tannheimer Straße (Landesstraße L 181) vom Ortsanfang aus Richtung VS-Villingen und Tannheim bis zur Einmündung in die Hauptstraße (L 180). Die Arbeiten werden nach Angaben des Regierungspräsidiums wohl bis Ende August dauern. In dieser Zeit wird die Tannheimer Straße auf 500 Metern gesperrt. Neben der Fahrbahndeckenerneuerung führen die Stadt Donaueschingen und die Versorgungsbetriebe ebenfalls Arbeiten aus, teilt das Regierungspräsidium mit.