Königlicher Besuch beim Donaueschinger OB: Von drei jungen Sternsingern bekam Stadtoberhaupt Erik Pauly an seinem Arbeitsplatz Besuch. In der Donaueschinger Kernstadt sind es insgesamt sieben Gruppen, die die Weihnachtsbotschaft und Gottes Segen in die Häuser bringen. Erik Pauly zeigte sich gestern erfreut, dass er von den Sternsingern beehrt wurde. Neben der offiziellen Geldspende gab es für die jungen Sängerinnen Alina Gebert, Lara Marie Hall und Ana Dominikovic auch Schokolade als kleines Dankeschön. Und als die kleinen Könige "Christus mansionem benedicat" (Christus segne dieses Haus) mit Kreide an die Rathaustür schrieben, sorgte der OB mit einer Leiter eigenhändig dafür, dass sie den hohen Türbalken erreichten. Foto: Sigwart