Donaueschingen Startschuss für eine mobile Zukunft

Donaueschingen (gvo). Flanieren, genießen, kaufen, nette Gespräche und viel Musik bis Mitternacht sind angesagt. Einmalig gibt es heute noch etwas zu feiern: den neuen Stadtbus. Den ganzen Tag über gibt es Aktionen rund um die neue Mobilität in Donaueschingen.

Lange hat man geplant, überlegt, aus Kostengründen verworfen, mit dem dichter werdenden Verkehr in der Innenstadt die Pläne wieder aufgenommen, konkretisiert und nun endlich umgesetzt. Doch das ist nun buchstäblich ­Geschichte. Ab Montag fährt der neue Stadtbus die Donaueschinger in eine neue mobile Zukunft.

Klar, den Stadtbus hat es bis heute auch gegeben, doch die Taktung und die Linienführung haben sich längst überholt. Heute will der Mensch möglichst schnell von A nach B ohne groß überlegen zu müssen. Diesen Ansprüchen wurde bislang nur das eigene Auto gerecht. Das soll sich mit dem Stadtbus zum Teil erledigen. Die Chancen stehen dabei nicht schlecht, denn der neue Stadtbus zieht nicht nur seine Kreise auf drei Schleifen in Donaueschingen im kurzen 30-Minuten-Takt, sondern ist über Ankunftszeiten am Bahnhof gut vernetzt mit den Abfahrtszeiten von Zügen und Überlandbussen. Und auch der Einstieg in den Ticketverbund macht den Umstieg auf den Stadtbus für Stadtbewohner und Stadtbesucher attraktiv. Stadtbusplaner Willi Hüsler aus Zürich zeigt sich aus Erfahrung mit Projekten in ähnlich großen Kommunen überzeugt, dass der Stadtbus von Anfang an ein Erfolg sein wird und die Fahrgastzahlen sehr schnell ansteigen werden, wenn die Donaueschinger erst einmal die Vorteile des neuen Angebots kennengelernt haben.