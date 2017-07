Donaueschingen Startklar für eine neue Lebensphase

Donaueschingen. Das betonte Schulleiter Norbert Kias-Kümpers bei der Abschlussfeier. Zwar gab es diesmal keine Absolventen mit Notendurchschnitten von 1,0. Mit Maurer Jan Denzel, Maurer Philipp Ketterer, Verfahrensmechaniker Sebastian Kreuzwieser sowie Bauzeichner Nikolaus Schuth wurde jedoch vier Mal die Note 1,1 erreicht.

223 Absolventen werden in diesem Jahr verabschiedet

Insgesamt 223 Absolventen (Vorjahr 227) hatten an den Donaueschinger Gewerblichen Schulen ihre Ausbildungen erfolgreich absolviert. Bei der Abschlussfeier in der voll besetzten Berufsschulsporthalle, bei schwülen 30 Grad, nahmen neben den Eltern und Freunden auch viele Ausbilder teil. Prüflingsteilnehmer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, dem Raum Tuttlingen, aus Rottweil und bis zur Bodenseeregion feierten in den Branchen, Bau- und Kunststofftechnik, Metall, Holz- und Farbtechnik sowie Ernährung und Hauswirtschaft das erfolgreiche Bestehen der Berufsabschlüsse.