Donaueschingen Starkes Programm in der Manege

Schon am Morgen gestalteten die Kindergartenkinder den Festgottesdienst mit und sangen in der Kirche Lieder. Am Nachmittag trat dann zunächst der Kirchenchor auf und stimmte musikalisch auf den Nachmittag ein.

Für ihren großen Auftritt hatten die Kinder sich schon seit mehreren Wochen vorbereitet. In einer "Kinderkonferenz" wurden bereits im Februar Ideen gesammelt, wie Kindergartenleiterin Julia Doser berichtete. Diese Ideen wurden aufgegriffen und mit farbenfrohen, selbst gemachten Kostümen und amüsanten Programmpunkten umgesetzt.

Begleitet von viel Applaus jonglierten die Seehunde Bälle, balancierten die Seiltänzerinnen, verblüfften die Zauberer mit ihren Tricks, tanzten die Schmetterlinge ihren Tanz, zerquetschten die starken Männer Kartoffeln mit der bloßen Hand und brachten die Clowns die Gäste zum Lachen. Die Löwen kamen fauchend in die Manege und das Zirkusorchester untermalte die Auftritte musikalisch.