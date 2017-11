Donaueschingen Stark machen für das Miteinander

"Das Projekt bietet nicht nur eine tolle Show, es greift auch sehr positiv in die Stadt ein. Wir haben da sofort unsere Unterstützung zugesagt", sagt Oliver Hupp von der Bürgerstiftung. Deren Geschäftsführer, Wolfgang Riedmaier erklärt: "Der interkulturelle Austausch zwischen Jugendlichen ist definitiv förderungsfähig. Aus diesen Begegnungen ergibt sich auch für die Stadt ein Mehrwert."

Oberbürgermeister Erik Pauly übernimmt die Schirmherrschaft für "Up with People" in Donaueschingen: "Ich war froh und stolz, das Projekt wieder nach Donaueschingen zu bekommen. Es ist viel mehr als eine tolle Veranstaltung, es ist auch ein kultureller Austausch, aus dem wir viele Einsichten mitnehmen können." Der Rotary Club habe dabei die Fäden verbunden, um alle Partner zusammenzubringen. "Es ist viel Arbeit, aber wir stoßen überall auf offene Türen. Es ist ein schönes Klima in der Stadt", so Albiez.

Das bestätigen auch Elizabeth, Maria und Hidde. Bevor sie nach Donaueschingen kamen, arbeiteten sie in der Metropole Mexiko-Stadt. "Wir werden hier richtig gut unterstützt", sagt Elizabeth und Maria ergänzt: "Die Gemeinschaft hier ist wirklich schön. Wir treffen eigentlich jeden Tag in der Stadt jemanden, den wir kennen." Besonders das sei ihnen wichtig und auch Teil der Botschaft des Projektes: "Die Begegnung und das Miteinander sind für diese Erfahrung sehr bedeutsam", sagt Maria. Daher leben die Teilnehmer auch bei Gastfamilien.

Am 20. November kommen dann schließlich die übrigen Mitglieder auch in Donaueschingen an. In dieser Woche treffen sie sich täglich in der Alten Hofbibliothek, die ihre Räume dafür kostenlos zur Verfügung stellt, und teilen sich dann auf, um in der Stadt an den sozialen Projekten zu arbeiten.

Bisher sind für die hundert Teilnehmer 66 Betten in der Stadt gefunden. Wer dem Projekt helfen möchte, kann sich bei den Jugendlichen melden, per E-Mail an EKelly@upwithpeople.org

Tickets für die Musikshow "The Journey" am Freitag, 24. November, im Mozartsaal der Donauhallen gibt es bei Mory's Hofbuchhandlung oder online über www.reservix.deDie Karten kosten 19 Euro pro Stück, 15 Euro ermäßigt.