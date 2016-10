Donaueschingen Stadtteile haben Sanierungsstau

Die auf der Friedhofsmauer einbetonierten Ziegel reißen, so dass Wasser in das Mauerwerk eintritt. Hier suche der Ortschaftsrat derzeit nach Lösungen. Ebenfalls nach Lösungen suche man, nachdem die Belastbarkeit der Weiherwegbrücke herabgesetzt wurde. Die Kosten für eine Sanierung betragen 240 000 Euro. Die Brücke ist eine wichtige Verbindung zu vielen landwirtschaftlichen Flächen. Der Ortschaftsrat sieht eine hohe Dringlichkeit und schlägt einen Tausch mit der Sanierung des zweiten Abschnitts des Verbindungswegs nach Grüningen vor. Die GUB-Fraktion findet, dass die Brücke bald gemacht werden müsse. Ein kleineres Anliegen ist die Sanierung der Schwimmbadfassade. Man habe viele Dinge erfahren, so Claudia Weisshaar. Man müsse nun abwägen, was notwendig sei und was warten könne.