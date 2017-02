Donaueschingen Stadtteile feiern Schmutzigen Donnerstag

Wolterdingen: In Wolterdingen soll der Schmutzige Dunnschdig nicht aussterben, sondern an Attraktivität dazugewinnen, ist sich eine Gruppe ehemaliger Bregtal-Glonki-Mitglieder einig. Sie öffneten schon zu früher Stunde auf dem Dorfplatz einen Verpflegungsstand mit Stehtischen, was bei den angenehmen Temperaturen gerne angenommen wurde. "Es wäre schön wenn im kommenden Jahr weitere Mitstreiter, eventuell mit Besenwirtschaften, dabei wären", so Stefan Mattes. Der Narrenverein Immerfroh nutzte den Tag auch, um dem Kindergarten eine Spende von 150 Euro zu übergeben – und nach zwölf Jahren lockte das Seniorenfrühstück, bei dem 70 ältere Herrschaften gerne am Tisch Platz nahmen, immer noch. Nachmittags nahmen für Wolterdinger Verhältnisse viele kleine Narren am Umzug teil.

Hubertshofen: Aufregung pur herrschte bei den kleinen Narren im Kindergarten Hubertshofen, als sie von den großen Narren befreit werden sollten. Eigens dafür hatten sie sogar ein kleines Programm eingeübt. Zunächst mussten sie sich in Geduld üben, da erst einmal Ortsvorsteherin Monika Winterhalder ihres Amtes enthoben werden musste. Im Ratszimmer wurde die Chefin ins Schandbrett gelegt und ihr der Schlüssel abgenommen. Erfreulicherweise waren keine gravierenden Fehltaten zu verbuchen, sodass sie auch gleich wieder befreit werden konnte. Als kleine Buße muss sie am bunten Abend einen Auftritt gemeinsam mit dem Ortsvorsteher aus Mistelbrunn darbieten.

Neudingen: Mit vielen Narrensprüchen empfingen die Kinder des Kindergartens Neudingen die Narren sowie die Musikkapelle. Belohnt für ihre Mühe und den Mut, die Sprüche aufzusagen, wurden sie im Anschluss von Narrenmutter Christa Matt sowie dem Elferrat. Neben den Sprüchen ließ es sich die Musikkapelle Neudingen nicht nehmen, mit ihren Instrumenten das Narrenvolk zu unterhalten und gute Stimmung zu verbreiten. Nicht nur die Neudinger Kindergartenkinder fanden sich zu dieser Befreiung in das Gebäude des Hortes ein, sondern auch alle Schulkinder sowie einige große Narren.