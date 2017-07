Donaueschingen Stadtstreichler gehen am Sonntag auf Oldtimer-Tour

Am Sonntag versuchen sie eine ungewöhnliche Symbiose: Die Stadtstreichler gehen zu sechst auf Tour in edlen Oldtimern, die von einem Donaueschinger Sammler zur Verfügung gestellt werden. Start und Ziel ist am Sonntag der "Hirschen", die Stammgaststätte der Fasnet-Sänger in der Herdstraße. Noch liegen die winteraktiven Stadtstreichler im Sommerschlaf, aber für eine Genuss-Rallye in edlen Karossen machen sie natürlich auch eine Ausnahme, zumal die ausgewählten Ziele ausnahmslos Gaststätten sind. Die Tour führt, so Sprecher Clemens Willmann, nach dem Start um 10 Uhr zunächst Richtung Bräunlingen und Waldhausen, wo man die Oldtimer vor der "Blume" erst einmal verschnaufen lässt und sich die Stadtstreichler beim Fabi-Wirt für die nächste Etappe stärken werden. Deren Ziel ist Neustadt, wo man dem ehemaligen Schützenwirt Toni Funaro in dessen neuer Gaststätte einen Besuch abstatten wird. Über eine kurvenreiche Schleife geht es dann wieder zurück.

Eine allzu lange Pause nach diesem Sommer-Intermezzo werden die Fasnet-Barden allerdings nicht haben. Schon im Herbst warten wieder die ersten Termine bei Jubiläen und Firmenfeiern. Bis zum Jahreswechsel müssen dann die neuen Lieder ausgesucht und mit entsprechenden Texten versehen werden. "Vor allem müssen wir die Texte auswendig lernen. Auch viel singen, denn sonst bleibt uns beim Auftrittsmarathon an der Fasnet schnell die Stimme weg", schildert Willmann die gar nicht so faulenzerische Arbeit bis zum Schmutzige Dunnschtig.

Er und seine Kumpels freuen sich bereits wieder auf den Gaudimusikobed am Fasnet-Samstag, der dann wieder so gestaltet werden soll, dass in allen Kneipen auch alle Kapellen zu sehen sein werden, verrät Mitorganisator Willmann.