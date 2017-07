Donaueschingen Stadtmühle einOrt für Frühstück der Kulturen

Donaueschingen (gvo). Der Austausch mit in- und ausländischen Gästen an der langen Tafel ist Samstag, 22. Juli, von 10 bis 13 Uhr im Hof der Stadtmühle neben der Mühlenbücke. Der Treff der Kulturen will mit der Aktion Donaueschingen als weltoffene und vielfältige Stadt akzentuieren. Wer kommen will, packt hierfür für sich einen Korb und noch etwas mehr für Andere ein, um zu tauschen oder einen Flüchtling einladen zu können. Teller, Besteck und Tassen gehören ebenfalls in den Korb. Schirmherr ist OB Erik Pauly, der mitfrühstücken wird. Anmeldung bis Mittwoch, 19. Juli: Ralf-Roland Schmidt-Cotta, Telefon 0771/15 85 44 oder raroolgasc@t-online.de.