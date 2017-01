Donaueschingen Stadtbus als "großes Highlight" 2017

Sie haben gerade die Konversion angesprochen. Das Land hat mittlerweile eine konkrete Zusage gemacht, wann das Gelände freigegeben wird. Wie geht es nun weiter?

Wir sind seit der Entscheidung vom Abzug der Franzosen in engen Verhandlungen mit der BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben). Ich hatte letztes Jahr im Interview gesagt: Das Jahr 2016 wird geprägt vom Konversionsprozess. Das ist in die Öffentlichkeit nicht so stark hervorgetreten, aber wir haben uns ganzjährig vorrangig und höchst intensiv um die Konversion gekümmert. Regelmäßige Treffen, die im Zwei-Wochen-Rhythmus stattfinden, um den Kaufvertrag auszuhandeln. Zudem gab es die Problematik, dass der Konversionsprozess aufgrund der Flüchtlingsunterbringung auf dem Gelände zu stoppen drohte. Das hätte uns zeitlich zurückgeworfen, und zwar immens. Wir hätten beispielsweise die alten Gutachten nicht mehr verwenden können, sodass wir wieder bei null gestartet wären.

Was ist hinter den Kulissen passiert, um das zu verhindern?

Es wurden verschiedenste Gespräche auf allen Ebenen geführt. Ich war mehrmals in Berlin, ich war mehrmals in Stuttgart. Und da möchte ich ausdrücklich auch unseren Abgeordneten Thorsten Frei und Guido Wolf ein herzliches Dankeschön sagen. Wir konnten durch die Vermittlung unserer Abgeordneten mit einflussreichen Personen direkte Gespräche führen. Beispielsweise mit Jens Spahn, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium oder mit dem Vorstand der BIMA. Auch auf Landesebene standen wir mit dem Innenminister Thomas Strobl und seinem Amtschef Julian Würtenberger in engem und gutem Kontakt. Also: Es gab auf allen Ebenen Gespräche. Wie eine Entscheidung dann getroffen wird, ist natürlich von verschiedenen Faktoren abhängig. Es ist aber nicht nur Zufall, sondern schon auch Glück des Tüchtigen. Wir haben als Stadt sehr intensiv alles versucht, für unsere Planungssicherheit Sorge zu tragen und eine Freigabeerklärung so schnell wie möglich zu erreichen. Man kann jetzt sagen, wir haben es geschafft. Sigmaringen hatte dieses Glück nicht.

Sie können sicher mit dem OB von Sigmaringen mitfühlen, der ebenfalls ein Konversionsprozess starten wollte, dort aber das Land die ehemalige Kaserne weiterhin zur Flüchtlingsunterbringung nutzen will.

Ja, es ist höchst unbefriedigend, wenn man als Bürgermeister selbst keinen direkten Einfluss auf Entscheidungen hat, die die eigene Gemeinde erheblich betreffen. Man hat dann möglicherweise Netzwerke, die man nutzen kann. Aber am Ende steht eine Entscheidung, die andere treffen. Und sicherlich waren wir in einer ähnlichen Situation, als hier die Erstaufnahmeeinrichtung begann. Wir wurden weder gefragt noch ausreichend informiert. Ich denke, viele Stellen in Deutschland waren damals mit diesem enormen Ansturm der Flüchtlinge schlichtweg überfordert. Das musste man auf allen politischen Ebenen erkennen. Und sicherlich ist damals nicht alles so abgelaufen, wie man es von einem ordentlichen Verwaltungsapparat kennt und erwartet. Aber das hat sich sehr schnell wieder in eine, glaube ich, doch sehr konstruktive Art und Weise verändert. Wir hatten dann plötzlich unsere Ansprechpartner. Und unterm Strich können wir jetzt in der aktuellen Situation überhaupt nicht über die Zusammenarbeit mit der Landesregierung, der BIMA oder dem Bundesfinanzministerium klagen, im Gegenteil.

Sie haben die Grundstücksverhandlungen angesprochen. Gibt es da schon eine Hausnummer, was die Stadt für den Erwerb des Konversionsareals bezahlen muss?

Natürlich gibt es Gutachten und es gibt auch Zahlen, aber wir sind noch in den Verhandlungen und können die Zahlen noch nicht nennen. Das ist ein sehr langwieriger Prozess, wo vieles mit einfließt. Und wir hoffen jetzt, dass wir zeitnah den Vertrag abschließen können, dann gehen wir zum Notar und dann wird das natürlich auch öffentlich.

Viele, die aktuell in Donaueschingen eine Wohnung oder ein Haus suchen, setzen große Hoffnungen ins Konversionsgelände. Wann dort gebaut werden?

Wir sind auch hier in einem sehr engen Zeitplan. Der Rahmenplan ist fertig. Wir sind jetzt dabei, die Bebauungspläne entsprechend des Rahmenplans aufzustellen. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Monaten den Kaufvertrag mit der BIMA abschließen und damit schon den ersten nördlichen Teil erwerben werden. Dann können die Abbruchsarbeiten bereits dieses Jahr starten und man kann dann mit der Erschließung unmittelbar beginnen. Wir haben schon große Interessentenlisten und ich hoffe, dass wir bereits dieses Jahr Baukräne auf dem Gebiet sehen werden. Das ist auch emotional wichtig: Man sieht dann, jetzt geht es los! Ich gehe davon aus, dass dann relativ schnell die ersten Objekte den Bürgern angeboten werden können.

Für die Grundstücke gibt es bereits eine lange Interessentenliste. Wie läuft denn die Investorensuche?

Zuständig ist ja hier die gegründete GmbH mit den Geschäftsführern, die ein großes Interesse verspüren. Es sind viele Interessenten, die sich bei uns melden, auch Investoren. Da sind wir sehr guter Dinge. Es herrscht ein reges Interesse an dem Konversionsareal. Manche Gebäude könnten wir x-fach verkaufen. Und dann gibt es Bereiche, in den wir noch nicht in die Vermarktung eingestiegen sind. Wir sind insgesamt auf einem sehr guten Weg.

Neben dem Start der Konversion wird 2017 ja auch das Jahr, in dem der Stadtbus seinen Betrieb aufnimmt.

Wir freuen uns wirklich alle, dass wir jetzt ein neues Stadtbuskonzept haben mit einem ganz einfachen System. Wir haben drei Linien in der Stadt und an jeder Haltestelle hält der Bus in beide Fahrtrichtungen im Halbstundentakt. Wir brauchen nur zwei Zahlen an jeder Haltestelle, nämlich die zwei Minutentaktzahlen, und jeder weiß sofort Bescheid, wann der Bus fährt. Und da der Bahnhof zum Hauptknotenpunkt im Südkreis umgestaltet wird, ist das ein großes und zukunftsweisendes Projekt für unsere Stadt. Von dem neuen Stadtbus werden nicht nur die Bürgerinnen und Bürger in der Kernstadt profitieren, sondern auch die Ortsteile. Denn wir haben dann ein attraktives alternatives Angebot zum eigenen Auto. Wir werden den neuen Stadtbus im Zuge des Herbstfestes 2017 mit einem großen Fest einweihen. Das wird sicherlich das große Highlight des Jahres 2017 und ich freue mich riesig darauf.

In den Haushaltsberatungen gab es Kritikpunkte, dass für das Fest und die Werbung 320 000 Euro im Haushalt stehen. Ist das wirklich nötig?

Nein, es wird deutlich weniger sein. Wir haben die konkretisierten Zahlen demnächst in den Gremien und werden das auch transparent und offen darstellen. Bereits bei der Vorstellung innerhalb des Gestaltungswettbewerbs wurden die Kosten angesprochen, und dabei war jede Fraktion vertreten.

Noch einmal ein kurzer Blick zurück: Was war im vergangenen Jahr Ihr persönlicher Höhepunkt?

Der persönliche Höhepunkt im dienstlichen Bereich war ganz klar die endgültige Zusage des Landes, dass der Konversionsbereich freigegeben wird und die Donaueschinger Flüchtlingserstaufnahmestelle in drei Jahren endgültig und vollständig geschlossen ist. Dafür haben wir lange gekämpft und es ist dann natürlich auch wirklich erfreulich, wenn die Entscheidung, die überhaupt nicht sicher war, so positiv ausfällt und die Stadt Donaueschingen ihre Planungshoheit zurückerhält.