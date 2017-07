Donaueschingen Stadtbus: Ärger über teure Monatskarten

Doch noch bevor der neue Stadtbus beim Herbstfest im Oktober offiziell an den Start gehen wird, drohen nun unerwartet herbe Fahrgast-Verluste. Grund ist die Umstellung auf das kreisweit geltende Tarifsystem der VSB. Das bedeutet eine 70-prozentige Verteuerung der Monatskarte für jene Schüler, die den Stadtbus nutzen. Die Stadtverwaltung hat nach Elternprotesten vom Gemeinderat den Auftrag erhalten, nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen.

Rund 300. 000 Euro schießt die Stadt zunächst pro Jahr für den neuen Stadtbus zu – rund das Zehnfache des bisherigen Zuschusses. Wenn die prognostizierten Nutzerzahl Realität werden sollten, dürfte sich der Zuschuss deutlich reduzieren.

Danach sieht es nun aber erst einmal nicht aus. Denn mit der Umstellung im Oktober wird der kreisweit einheitliche Tarif der Verkehrsbetriebe Schwarzwald-Baar (VSB) eingeführt. Damit wird das Fahren auf längeren Strecken zwar günstiger, die kurzen Strecken in der Stadt werden aber deutlich teurer, weil es keinen Kurzstreckentarif gibt. Diesen Mangel hat man bei der VSB inzwischen erkannt. Man arbeitet an einer Lösung, deren Einführung aber noch nicht in Sicht ist.