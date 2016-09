Hüfingen. Die Stadtverwaltung Hüfingen warnt vor einer illegalen Sammlung, die laut einem Handzettel, den Bürger in ihrem Briefkasten hatten, heute stattfinden soll. Vermutlich haben die meisten Einwohner im Landkreis schon einmal den abgebildeten Handzettel oder eine ähnliche Version in ihrem Briefkasten vorgefunden. Die Stadtverwaltung Hüfingen weist darauf hin, dass die gesammelten Gegenstände als Abfall, teilweise gesetzlich sogar als gefährlich, einzustufen sind. Somit bräuchten die Verantwortlichen eine Genehmigung für das Sammeln und den Transport dieser Gegenstände. Anträge wurden jedoch nicht gestellt. Daher appelliert die Verwaltung, diese Aufrufe nicht zu beachten und keine Gegenstände zur Verfügung zu stellen. Diese illegalen Aktionen können am ehesten wirksam beendet werden, in dem sie unrentabel gemacht werden.