Donaueschingen. "Flagge zeigen für Tibet" ist eine Kampagne der Tibet Initiative Deutschland, die sich seit 1989 für das Selbstbestimmungsrecht des tibetischen Volkes sowie die Wahrung der Menschenrechte in Tibet einsetzt. Mit rund 2000 Mitgliedern gibt sie Tibet eine Stimme. Schon seit mehreren Jahren bekundet die Stadt Donaueschingen ihre Solidarität mit den Menschen in Tibet und hisst jeweils am 10. März, dem Tibet-Solidaritätstag, die tibetische Flagge auf dem Rathausplatz.