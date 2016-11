Donaueschingen Stadt nimmt Stellung

Donaueschingen. Im Bericht "Ein ›weiter so‹ ist undenkbar" vom 31. Oktober ging es um den Ortsteilbesuchs der FDP/FW-Fraktion. Die Stadtverwaltung Donaueschingen nimmt nun Stellung zu zwei Darstellungen. Es geht um die Behauptung der Freien Demokraten, dass die mehrjährige Sanierung der alten Schule in Pfohren auf Grund fehlender Planung Mehrkosten verursacht hätten. Außerdem wurde von der FDP beklagt, dass in der Grundschule Pfohren neu installierte Beleuchtung in den Klassenzimmern wegen der akustischen Auskleidung wieder demontiert und neu angebracht werden musste.