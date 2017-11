Donaueschingen Stacheldrahtzaun sorgt für Kritik

Arbeiter bringen im Auftrag des Regierungspräsidiums, das im Auftrag des Landes das Flüchtlingsheim betreut, hinter den bestehenden Zäunen einen zweiten, meist höheren und an der Spitze mit Stacheldraht versehenen Zaun an. 150 000 Euro werden hier für mehr Sicherheit rund ums weitläufige Areal investiert.

"Wer soll hier vor wem geschützt werden?"

Kritik von Anwohnern und Lesern nach der ersten Berichterstattung blieb in den vergangenen Tagen nicht aus, zumal in dieser Woche auf den Zaun gleich sechs Stacheldrahtreihen aufgesetzt wurden. "Ein Gefängnis oder wer wird hier vor wem geschützt?" fragte etwa Hubert Labor aus Donaueschingen. Und Michael Ernst, Apotheker und Nachbar an der Villinger Straße, meint, dass man sich nun wie an der einstigen Zonengrenze vorkomme und sich frage, wer angesichts der inzwischen vielfach leer stehenden Gebäude geschützt werden soll.