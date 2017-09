Donaueschingen Stabübergaben beim Musikverein steht an

Gleichzeitig steht eine weitere große Veränderung in der Vereinsleitung an. Nach sechs Jahren als erster Vorsitzender und über 20 Jahren engagierter Mitarbeit im Vereinsvorstand gibt Horst Hall die Verantwortung an der Vorstandsspitze ab. Über Halls Nachfolge im Amt des ersten Vorsitzenden soll in den nächsten Tagen abgestimmt werden.