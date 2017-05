Unter dem Motto "Herz-Vorsorge, die Schulkindern Spaß macht" bot Vera Sulzmann für Bräunlinger Grundschüler einen zweistündigen Basiskurs für die sportliche Form des Seilspringens an. Sie zeigte den Kindern zahlreiche Sprungvarianten, die alleine, zu zweit oder auch in der Gruppe geübt werden konten. "Die sportliche Form des Seilspringens eignet sich sehr gut zur Schulung und Verbesserung motorischer Grundfähigkeiten wie Ausdauer und Koordination", erläuterte Vera Sulzmann. Zudem werde durch die Teamarbeit die Integration körperlich, aber auch sozial schwächerer Kinder vorangetrieben. "Eigentlich entspricht das Laufen, das Springen und Ballspielen dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder", betont die Übungsleiterin. Dies soll durch das Präventionsprojekt "Skipping Hearts" der deutschen Herzstiftung weiter gefördert werden. Den Kindern machte die Bewegungsstunden in der Aula der Grundschule viel Spaß und sie fragten: "Wann gibt es wieder eine Seilspringstunde?" Das Projekt scheint also schon gut anzukommen. Foto: Maier