Donaueschingen Sport verlangsamt den Alterungsprozess

Von Arbeit wolle er nichts mehr wissen, erklärt der fitte Senior, was beileibe aber nicht bedeutet, dass er sein Alter als Grund ansieht, die Hände in den Schoß zu legen. Im Gegenteil. Von frühester Kindheit an habe er Landwirt werden wollen, erzählt Schiemann über sein rühriges Leben. So legte er also im März 1964 die Prüfung zum Diplomingenieur in der Fachrichtung Landbau in Schleswig ab.

Vier Tage vor seinem Geburtstag kam er 1969 nach Donaueschingen und war als Verwalter des Fürstlich-Fürstenbergischen Gutshofes tätig, zuletzt als Pächter, in Weitra/Österreich hatte der passionierte Jäger während dieser Zeit rund sieben Jahre ebenfalls die Oberleitung.

Seine Sportbegeisterung stellte er zeitbedingt während der Berufstätigkeit zurück, stieg aber kurz vor der Pensionierung wieder voll ein. Er trainierte Karate und übernahm für sechs Jahre die Vereinsleitung beim Karateverein Donaueschingen.