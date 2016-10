Donaueschingen Spektakulärer Schuss auf eine Euro-Münze

"Da müssen über Nacht Bäume gewachsen sein", dachten sich nicht wenige am pinkfarbenen Pflock, der eigens für das Schoki-Turnier eingeschlagen wurde. Das Schoki-Turnier fordert bei den Teilnehmern besondere Talente heraus, ja teils sogar sportliche Verbiegungen zum Beispiel beim Schuss auf die Ratten, um die Pfeile wirklich "ins Kill" zu kriegen. Aber genau das macht den Charme des Turniers aus – einfach alles ein bisschen anders.

Dazu kamen noch die Sonderziele am Ende des Parcours, für die sich die Organisatoren immer etwas einfallen lassen. Zum Beispiel ein Klapp-Brett, um in drei Sekunden auf einen Hirsch zu schießen, oder ein extremer Bergab-Schuss, von Strohballen auf ein Erdmännchen. Am Ende durfte auch die Luftballon-Tombola nicht fehlen, wo die Teilnehmer Tüten mit praktischen Utensilien ergatterten.

Ein spektakulärer Schuss auf eine Euro-Münze gelang Bernd Schäfer. Die ersten Plätze gingen an Florian Volk, der den Wanderpokal für ein Jahr behalten darf, und an Sonja Messerschmidt; bei den Jugendlichen an Nicole und ihren Bruder Daniel Eisele.