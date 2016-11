Donaueschingen Spatenstich für den Generationenpark

Baufortschritt: Die Irma­straße wird während der Bauzeit in den nächsten sechs Monaten weitgehend gesperrt bleiben. Die Baustelle beginnt direkt an der Brigach mit dem Einbau von zwei Treppen hinab zum Fluss. Dazwischen liegt eine 50 Meter breite Sitzsteinreihe, die zum Verweilen einladen wird. Auf dem Spielplatzgelände entsteht eine Spielelandschaft mit Trampolin, Wasserspielen und Klettergerüsten und -steinen. Dieser Bereich wird unter dem Thema Donaueschingen mit Quelle, Donau und Schloss angelegt. Letzteres wird aus Klettergerüstteilen symbolisiert und von der Bürgerstiftung mit einer 20 800-Euro-Spende finanziert.

Finanzierung: Neben der Spende der Bürgerstiftung ist auch das Land beteiligt. Es übernimmt die Uferumgestaltung für 63 000 Euro. Den Rest muss die Stadt über den Haushalt finanzieren. Die zweite Rate für den zweiten Bauabschnitt ab Herbst 2017 muss aber erst noch in den Haushaltsberatungen für 2017 genehmigt werden.

Irmastraße: Viel diskutiert wurde über die Straße bereits im Gemeinderat, zuletzt vergangene Woche und heute möglicherweise wieder. In dieser (Spiel-)Straße, in der sich viele Seniorenwohnungen befinden, ärgert man sich über zu viele und zu schnelle Fahrzeuge. Mit dem Zuzug der Firma Nexus wird mit noch mehr Verkehr gerechnet. Deshalb soll die Straße zur Stichstraße mit Wendeplatz am Parkbeginn werden. Um ausreichend Platz zum Wenden zu bekommen, steht die Stadt mit dem Landratsamt in Verbindung, dem das angrenzende Gebäude gehört. Um die Verhandlungen steht es gut, denn der Kreis ist an einem Geländetausch interessiert, um ein Umfahren des Gebäudes möglich zu machen. Sollte es zum Tausch kommen, wäre die Irmastraße im Parkbereich obsolet, sie könnte sogar zurückgebaut werden, wenn der Gemeinderat das möchte.