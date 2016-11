Donaueschingen Spannungsvoll und gleichzeitig fragil

Donaueschingen. Michael Danner ist einer von drei Künstlern, die sich in der aktuellen Jahresausstellung "between" des Museums Art Plus mit dem Wechselspiel von Spannung, Schwerkraft und Gleichgewicht beschäftigen. Gerade in den spannungsvollen und gleichzeitig sehr fragilen Arbeiten des Ulmer Bildhauers und Malers (geboren 1951), die für die Besucher der Ausstellung von ganz besonderer Faszination sind, wird dieses Beziehungsgefüge augenfällig. Eine leichte Berührung genügt, um die reduzierten und zugleich raumgreifenden Arbeiten aus Federstahl aus der Balance zu bringen. Die Beschäftigung mit ostasiatischer Philosophie und die aktive Ausübung des Kampfsports Tae Kwon Do haben ihn zu dieser, auf das Wesentliche konzentrierten Darstellung geführt. Dabei stehen Danners Arbeiten nicht nur für sich, sondern auch für etwas Größeres. "Kunst ohne Aussage, das ist nur Dekoration", so Danner. Mit seinen Arbeiten trifft er auch eine Aussage über das Weltgeschehen. Wie er das meint, wird Michael Danner dem interessierten Publikum in dieser einmalig stattfindenden Künstlerführung näherbringen.