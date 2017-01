Donaueschingen Spannung hält bis zum Schluss an

Michael Danner: Auch die formal reduzierten Federstahl-Arbeiten von Michael Danner (geb. 1951) beruhen zunächst auf ganz realen, physikalischen Spannungszuständen und machen diese sichtbar. "Die Formen in meinen Skulpturen entstehen, indem ich etwas in Relation, in Spannungsbezüge bringe, so dass durch diesen gegenseitigen Halt und diese Verbindung die Form entsteht. Ich kann nicht irgendwas hinbiegen, wie es mir gerade kommt, sondern es müssen alle Teile, die ich verwende, mitspielen. Und jedes Teil, jede kleine Veränderung, verändert gleich das Ganze", erläutert der Künstler, der sich auch intensiv mit ostasiatischer Philosophie auseinandergesetzt hat. Für Danner ist Kunst ohne Aussage nur Dekoration. "Vom subatomaren Bereich bis zum kosmischen Gebilde formt sich aller Raum aus Spannungsbezügen. Und auch unsere zwischenmenschlichen, psychologischen und sozialen Situationen sind immer Bezugs­geflechte, die sich unter Spannung halten. Diese Konstellationen, die Kräfteverhältnisse darin und auch die Situationen des Überdehnens und Zusammenbrechens sind die Bedingungen unserer täglichen fragilen Situationen, auch im Zusammenhang mit dem Weltgeschehen", so der Künstler. Dünne Fäden halten die Federstahlarbeiten in Form. Wird auch nur einer von ihnen gekappt, bricht das ganze System zusammen. Die Bezüge zum Weltgeschehen liegen da auf der Hand.

Sebastian Kuhn: Für Sebastian Kuhn (geb. 1977), von dem in der Ausstellung neben einzelnen Objekten auch zwei raumfüllende Installationen zu sehen sind, ist das Thema "Spannung" eher von allgemeiner Bedeutung. "In meiner Arbeit ist das Thema Spannung nicht so vordergründig oder wortwörtlich zu verstehen wie vielleicht bei Gert Riel und Michael Danner. Es gibt Spannung zwischen Farben, durch die Gegenüberstellung von Flüssigkeiten, auch durch den Einsatz von Licht und Optik oder auch durch ganz bewusst hergestelltes Ungleichgewicht. Es entstehen hier Fragen für den Betrachter, auf physikalischer, physischer und metaphysischer Ebene. Der Betrachter ist aufgefordert, eine, in Anführungsstrichen, Antwort für sich zu finden.

Diese kann natürlich nicht im Sinne einer Erklärung und nur im Gesamtkontext der Arbeit passieren und wird bei jedem unterschiedlich ausfallen und immer im Abgleich mit seinen ganz persönlichen Alltagserfahrungen. Ich versuche bei jeder einzelnen Arbeit zwischen Inhalt und Form eine ganz eigene Spannung zu entwickeln, also zwischen dem, was da wirklich räumlich passiert und dem, was gewissermaßen als inhaltlicher Teppich dahinter steckt", sagt Kuhn.

Dass die Werke der einzelnen Künstler nicht räumlich getrennt voneinander ausgestellt, sondern im Zusammenspiel miteinander gezeigt werden, zeichnet diese Ausstellung aus. "Meiner Meinung nach ist das wirklich eine außerordentlich interessante Konstellation, die hier zustande kommt. Gegensätze mag ich ja. Das eine wird umso deutlicher, wenn es einen Gegenpol hat. Das ist im wahrsten Sinne spannungsvoll. Und Spannung ist ja mein Thema", erläutert Michael Danner seine Sicht der Dinge.