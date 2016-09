Donaueschingen Spagat zwischen Tradition und Neuem

Den Spagat zwischen Tradition und Neuerungen bringt Springreiter Andreas Krieg auf den Punkt: "Die Zeiten ändern sich und das Turnier hat sich verändert." Und so wird es in diesem Jahr wieder Neuerungen geben. Mehr in den Fokus rücken soll der morgige Donnerstag. Sowohl auf dem Spring- als auch auf dem Dressurplatz wird es spezielle Reitstunden geben, die den Zuschauern mit Moderation erklärt werden. Das After-Work-Programm mit Musikvereinen und Chören aus der Region wurde erweitert und der ganze Tag unter das Motto "Welcome Day" gestellt. Zusätzlich wird die Dressur nun auch mit Flutlicht stattfinden, so dass auf dem Platz dort auch Abendprogramm geboten ist. Und der Freitagabend erhält mit dem Mannschaftsspringen und der Riders-Party einen weiteren Anreiz, in den Schlosspark zu kommen.

"Wir haben auch weitere Parkplätze und den Bus-Shuttle ausgebaut. Für die Donaueschinger ist es also noch leichter, bequem zum Reitturnier zu kommen", erklärt Niklas Droste von Escon. Der Bus-Shuttle-Service steht allen Besuchern von Freitag bis Sonntag kostenfrei zur Verfügung. Anstatt im 20-Minuten-Takt fahren die Busse nun alle zehn Minuten.