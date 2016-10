Donaueschingen Sozialhaus: 40-Jähriger liegt tot in Wohnung

Ein 40-jähriger Mann ist leblos in seiner Wohnung im Sozialhaus, ehemals Grüner Baum, in Pfohren gefunden worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, haben Bewohner den Mann vor Tagen in dessen Zimmer gefunden. Zur Todesursache wird nichts gesagt, die Polizei schließt ein Fremdverschulden aber aus.