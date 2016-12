Donaueschingen Sorge um Kleinod im Gnadentalwächst weiter

Im Stadtbauamt hat man bereits Erfahrungen mit dem Holzschwamm gesammelt: Von ihm war bereits der Erker des Wolterdinger Rathauses betroffen. Damals war das ganze Holzwerk durchsetzt, denn: "Den echten Holzschwamm sieht man leider erst, wenn er schon da ist, und dann hat man die Schäden bereits", erklärt Unkel.

Handlungsbedarf ist in Neudingen geboten: Denn wenn nichts gegen die Ausbreitung des Hausschwamms gemacht wird, würde der Pilz das Dachgebälk weiterhin zersetzen. "Wenn wir nichts machen würden, dann wäre die Gnadentalkapelle irgendwann einsturzgefährdet", erklärt Unkel. Deshalb soll 2018 der Holzschwamm beseitigt werden.

Eine Gesundheitsgefährdung bestehe in diesem Zeitraum allerdings nicht: Zum einen wäre der Holzschwamm-Befall weit oben im Dach, zum anderen sei er nicht zu verwechseln mit einem Schimmelbefall, dessen Sporen beim Einatmen gesundheitliche Probleme verursachen können.

Erst nach der Dachsanierung will dann der Förderverein das Holzwurm-Problem in Angriff nehmen: "Es macht keinen Sinn, den Holzwurm zu bekämpfen, wenn das Dach noch nicht saniert worden ist", sagt Klaus Münzer, Ortsvorsteher und Vorsitzender des Fördervereins. Wenn dann die Arbeiten am Dach abgeschlossen sind, plant der Förderverein mit einer Begasung den Kampf gegen den Holzwurm. Für diese Aktion hat der Verein bereits genügend finanzielle Mittel gesammelt.

Das soll aber nicht heißen, dass damit die Arbeit abgeschlossen ist: "Uns wird es danach sicherlich nicht langweilig", so der Neudinger Ortsvorsteher. Denn Arbeit gibt es noch viele: Ist der Holzwurm beseitigt, "dann geht's ans Eingemachte": Auf der rechten Seite sind die Holzbohlen durchgebrochen, die Altäre müssen saniert und der Gestühlboden erneuert werden. Zeit und Geld kann der Förderverein also noch jede Menge investieren: "Spenden können wir auf jeden Fall noch brauchen", sagt der Vorsitzendes des Fördervereins.