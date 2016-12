Donaueschingen Sonne blendet Autofahrer und löst Unfall aus

Donaueschingen. Ein Autofahrer ist am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Villinger Straße auf Höhe des Stadtbauamts in das Heck eines parkenden Linienbusses gefahren. Der 57-Jährige wurde derart stark von der Sonne geblendet, dass er den stehenden Bus übersah. Am Auto entstand, so die Polizei, ein Schaden von rund 5000 Euro, am Bus über 4000 Euro.