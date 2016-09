Donaueschingen Sonderpreis geht an Silja Hofmann am Klavier

Donaueschingen. Die Einladung zur Teilnahme hatten sie alle wegen ihres hervorragenden Abschneidens beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" im Mai erhalten. In acht Kategorien gab es Geldpreise in Höhe von 25 000 Euro zu gewinnen. Florian Helbich (Posaune) und Lorena Schmidt (Klavier), beide aus Tuttlingen, erhielten in der Kategorie "Beste Interpretation eines Werks der Klassischen Moderne" den Sonderpreis der Bertold Hummel Stiftung. Elias Simon Schneider (Fagott) aus Bösingen und Silja Hofmann (Klavier) aus Donaueschingen erhielten in der Kategorie "Beste Interpretation eines zeitgenössischen Werks" den Sonderpreis der Irino-Foundation, Tokio.