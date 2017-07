Donaueschingen Solarzellen-Feld am Autobahn-Zubringer

Donaueschingen-Aasen (gvo). Am Autobahndreieck Bad Dürrheim stehen schon welche, jetzt soll auch ein Feld an der B27 auf Höhe des Autobahnanschlusses mit Solarzellen bepflanzt werden. Ein entsprechender Antrag liegt den Gemeinderäten im Technischen Ausschuss am kommenden Dienstag, 11. Juli, 18 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses zur Entscheidung vor.