Donaueschingen Solarcomplex sieht keine Waldbrandgefahr

Fakt sei, dass die Haftpflichtversicherung einer Windkraftanlage für ein Jahr bei rund 60 Euro liege (Quelle BWE https://www.wind-energie.de/presse/pressemitteilungen/2017/windkraftanlagen-gehoeren-zu-sichersten-bauwerken), wobei auch Schäden am Wald von der Haftpflichtversicherung abgedeckt seien. Versicherer kalkulierten nach belegbaren Risiken. Die niedrig angesetzte Versicherungssumme zeige, dass es bisher keine von Windkraftanlagen verursachte Waldbrände gegeben habe, die eingepreist werden müssten. Selbst bei dem Brand an der Windkraftanlage in Lahr, die mitten im Wald stand, sei der Wald nicht geschädigt worden.

Kurz vor der Veranstaltung in Neudingen habe es tatsächlich einen Waldbrand gegeben, nämlich in Portugal. Dieser sei von einem Blitz ausgelöst worden und habe zu 62 Todesopfern als auch der Zerstörung von 26 000 Hektar Wald geführt (Quelle: European Forest Fire Information System). Natürlich könne ein spezifischer Waldbrand nicht zu 100 Prozent dem Klimawandel zugeschrieben werden, aber alle seriösen Szenarien des Klimawandels sagten genau dies voraus – längere Dürreperioden, Extremwetterereignisse, erhöhtes Risiko für Waldbrände und so weiter.

In diesem Klima Panik zu den Brandgefahren von Windkraftanlagen zu verbreiten, sei nicht nur faktisch unhaltbar, sondern im Blick auf den Klimawandel auch unverantwortbar.