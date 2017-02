Donaueschingen Sogar schlechter als der Durchschnitt

Donaueschingen (jak). Viel sei in dieser Zeit in Donaueschingen auf den Weg gebracht worden: vom Umweltbüro über verschiedene Initiativen, für die es auch Umweltpreise gab, bis hin zu einem Energie-Effizienz-Stammtisch, an dem Unternehmer sich austauschen können.

Der erste Bericht: Entsprechend waren die Erwartungen in den ersten Energie- und CO2-Bilanz der Stadt Donaueschingen, die Tobias Bacher und Rolf Halter von der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis den Mitgliedern des Technischen Ausschusses präsentierten. Um so ernüchternder waren die Zahlen dann für manch einen: "Wir wollten immer besser sein, nun sind wir aber nicht nur schlechter, als die besten. Wir sind schlechter als der Durchschnitt", sagte ein etwas ratloser Reinhard Merkle, den vor allem die Frage bewegte: "Was machen die anderen anders als wir?"

Klimabereinigt: Ganz so einfach ist es dann doch nicht: Die Hoffnung, dass sich alles durch das raue Baar-Klima begründen lässt, musste Tobias Bacher zunichte machen: "Die Daten sind klimabereinigt", erklärte der Experte. Dass in Donaueschingen wesentlich mehr geheizt werden muss als beispielsweise in der milden Rheinebene sei aus den Daten schon herausgerechnet worden.